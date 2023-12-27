Мошенники начали обещать компенсации за проблемы с доставкой заказов

Аферисты используют предпраздничный ажиотаж в своих схемах. Они от имени маркетплейсов и курьерских служб рассылают людям сообщения о задержке заказов. За неудобство предлагают компенсацию, но вместо этого воруют данные карты.

Чтобы получить бонус за неудобство, человек должен пройти по ссылке из сообщения и ввести там полные реквизиты своей карты. Но если выполнить инструкции мошенников, они просто спишут деньги с карточного счета. Иногда вместо ссылки преступники прикладывают в письме файл — его нужно скачать, чтобы проверить состав заказа и новую дату доставки. Но при открытии файла на гаджет загружается вирус. Он крадет данные, которые помогают мошенникам добраться до чужих счетов — например, логины и пароли от онлайн-банков, коды из банковских оповещений.

Мошенники часто выдают себя за представителей онлайн-магазинов. Поэтому нужно тщательно проверять электронный адрес отправителя. Он может отличаться от официального одним-двумя символами. Ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев и скачивать какие-либо файлы на свои устройства.

Если вы действительно делали заказ, проверяйте его детали в своем личном кабинете на официальном сайте магазина. Там отображается актуальный статус доставки. А если возникнут сложности — вопросы в службу поддержки лучше направлять только через официальный сайт или приложение магазина.

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