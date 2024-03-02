Мошенники начали отбирать у барнаульцев доступ к “Госуслугам”

Фото: pixabay.com

Только за январь в крае возбуждено 167 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации, отметили в полиции. Правоохранители рекомендуют не сообщать никаких данных неизвестным

В отделения полиции Барнаула поступило несколько сообщений о потерях доступа в личные кабинеты на портале “Госуслуги”, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так, 55-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Он сообщил женщине об окончании срока действия договора об оказании услуг связи ее абонентского номера, после чего под предлогом пролонгации договора попросил код из смс.

22 февраля, 15:00 Мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы

ВТБ узнал о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы

Потерпевшая назвала код, в результате чего злоумышленник получил доступ к личному кабинету на “Госуслугах”. После телефонного разговора она попыталась войти в свой личный кабинет, но доступ был заблокирован. Женщина сразу обратилась в ближайший МФЦ для блокировки учетной записи.

Аналогичным образом пострадала 31-летняя жительница Барнаула. Девушка долгое время пользовалась одним номером телефона, с которого зарегистрировала свою учетную запись. Затем прекратила пользоваться номером, но в учетной записи его не изменила. По истечении шести месяцев оператор передал номер другому абоненту. Новый пользователь вошел в личный кабинет горожанки и от ее имени оформил кредиты и займы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее девушка из Барнаула попалась на уловку мошенников и взяла на себя несколько кредитов , лишившись 1,5 млн рублей.

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , ,