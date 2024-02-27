реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Мошенники напугали жительницу Барнаула и лишили ее 1,5 млн рублей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мошенники напугали жительницу Барнаула и лишили ее 1,5 млн рублей

Фото: pixabay.com

Аферист заявил, что со счета девушки неизвестные из недружественной страны пытаются снять деньги. Для срочного “спасения” понадобились кредиты

Девушка из Барнаула попалась на уловку мошенников и взяла на себя несколько кредитов, лишившись 1,5 млн рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

24-летней горожанке поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перевести деньги на территорию недружественной страны. Для сохранности сбережений нужно было оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем перечислить все на “безопасный” счет.

Девушка послушалась злоумышленника и в течение пяти дней взяла кредиты в разных банках. Уже переведя деньги, только через некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Алтайском крае задержали лжевнучку, которая выманивала у пенсионеров деньги .

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтая и алтайского края сегодня ,

горняк22 телеграм

В Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера Эммануэля…

Узнать больше

“Крайние меры”. На Украине оценили слова Макрона о вводе войск

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на…

Узнать больше

В ФРГ уличили Шольца в намерении приблизить разгром Украины

Последние решения канцлера ФРГ Олафа Шольца, касающиеся помощи Украине, приведут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp