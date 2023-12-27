Мошенники похитили 12 млн рублей у матери погибшего на СВО бойца

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Банда из шести человек обвиняются по уголовному делу о серии дистанционных хищений. В ходе обысков у них изъяли 60 телефонов и более 2 тысяч банковских и сим-карт

Жительница Пермского края стала жертвой мошенников, переведя им более 10 млн рублей. В эту сумму вошли выплаты за ее сына, погибшего на СВО, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит, сообщает ” МВД Медиа “.

Деньги женщина переводила на так называемые безопасные счета. От действий злоумышленников также пострадали еще 10 жителей различных регионов, а общий ущерб превысил 15,4 млн рублей.

Так, трое жителей Хабаровска искали людей, готовых за деньги оформить на свое имя банковские карты и подключить к ним услугу дистанционного обслуживания. Полученные карты мошенники отправляли соучастникам в Казани, те сообщали другим участникам группы о реквизитах и контролировали поступление денег.

“В настоящее время предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ (кража и мошенничество – прим. ред. ), окончено. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом”, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что на имущество обвиняемых стоимостью около 2,5 млн рублей наложили арест.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ирина Рони стала жертвой мошенников. Злоумышленники якобы от лица ее подруги блогера Виктории Бони попросили у нее 500 тысяч рублей, а после аферы удалили переписку.

Взято отсюда.

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