Мошенники разработали новую схему обмана через трансляцию экрана смартфона

Мошенники стали использовать новую схему, чтобы узнавать данные своих жертв. Об этом говорится в библиотеке знаний по кибербезопасности Сбербанка.

Злоумышленник сначала создает аккаунт, якобы принадлежащий Сбербанку. После звонят с него клиенту и спрашивают, обновлял ли он мобильное приложение банка.

В случае отрицательного ответа «работник» сообщает, что скоро перезвонит другой специалист, который поможет обновить приложение. Затем звонит очередной «сотрудник» с другого аккаунта или даже в другом мессенджере, где есть функция трансляции экрана во время видеозвонка.

В «Сбере» предупреждают, что такая путаница с разными «специалистами» нужна, чтобы дезориентировать человека.

Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии, и просит включить режим демонстрации экрана. После включения трансляции и перехода в приложение мошенники получают возможность увидеть номера карт, суммы на счетах и коды в SMS от банка. В дальнейшем это помогает им завладеть средствами клиента.

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