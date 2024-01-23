Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

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Одеяло женщина приобрела на известном китайском маркетплейсе. По предварительной информации, к утру в нем произошло замыкание

В Москве 69-летняя пенсионерка сгорела во время сна. Китайское одеяло с подогревом внезапно вспыхнуло из-за неисправности, сообщает Life.ru .

По данным Telegram-каналов, трагедия произошла 22 января. Замыкание в одеяле произошло к утру. Запах гари дошел до соседей, они вызвали пожарных.

Спасатели вынесли пострадавшую из квартиры, но спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом.

Взято отсюда.

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