Капремонт пройдет через несколько лет, в 2031-м

Сегодня, 18 января жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу дома на улице Воровского, 106А. Женщина опубликовала пост в телеграм-канале «Черное и Белое Барнаула».

В квартиру на улице Воровского семья с маленьким ребенком въехала в 2021 году, три года назад. Тогда, пишет автор, проблем еще не было, а потом «начался ад».

— У нас 5-й этаж, и у нас течет крыша! В ЖКХ жаловались, в УК жаловались. Последний раз пришла отписка, что капитальный ремонт крыши может состояться в 2025 году, но если вы будете платить больше (сейчас платим каждый 361 рубль).

Куда обращаться дальше, жительница краевой столицы не знает.

— Мы хотим сделать ремонт, мы хотим жить, как люди, мы хотим элементарно, чтоб ребенок жил в хороших условиях!

В мэрии города от NGS22.RU потребовали официальный запрос.

— Нужно разбираться, какие там сроки были изначально. Если у них на счетах дома пусто, то только через капремонт, — ответили в ведомстве.

На сайте ДомминЖКХ говорится, что дом на Воровского, 106А 1967 года постройки. За 57 лет в нем не провели ни одного капитального ремонта, судя по информации на портале. При этом указана дата износа здания — январь 2020-го. Фактический износ кровли на данный момент — более 50%.

Капремонт планируется только в 2031 году, через семь лет.

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18.01.2024