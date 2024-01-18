реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Капремонт пройдет через несколько лет, в 2031-м

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

Сегодня, 18 января жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу дома на улице Воровского, 106А. Женщина опубликовала пост в телеграм-канале «Черное и Белое Барнаула».

В квартиру на улице Воровского семья с маленьким ребенком въехала в 2021 году, три года назад. Тогда, пишет автор, проблем еще не было, а потом «начался ад».

— У нас 5-й этаж, и у нас течет крыша! В ЖКХ жаловались, в УК жаловались. Последний раз пришла отписка, что капитальный ремонт крыши может состояться в 2025 году, но если вы будете платить больше (сейчас платим каждый 361 рубль).

Куда обращаться дальше, жительница краевой столицы не знает.

— Мы хотим сделать ремонт, мы хотим жить, как люди, мы хотим элементарно, чтоб ребенок жил в хороших условиях!

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

В мэрии города от NGS22.RU потребовали официальный запрос.

— Нужно разбираться, какие там сроки были изначально. Если у них на счетах дома пусто, то только через капремонт, — ответили в ведомстве.

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

На сайте ДомминЖКХ говорится, что дом на Воровского, 106А 1967 года постройки. За 57 лет в нем не провели ни одного капитального ремонта, судя по информации на портале. При этом указана дата износа здания — январь 2020-го. Фактический износ кровли на данный момент — более 50%.

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

Капремонт планируется только в 2031 году, через семь лет.

Взято Источник
18.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Фримаркет «Добровещь»: рассказываем, как поучаствовать

18.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске дедушка почти месяц жил в гостинице: он остался без прописки

18.01.2024

 Новости Алтай

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

18.01.2024

 Новости Алтай

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

18.01.2024

 Новости Алтай

Давайте сами. В Барнауле трамваи оснастили терминалами для оплаты проезда без кондуктора

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

18.01.2024

 Новости Алтай

Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

18.01.2024

 Новости Алтай

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске