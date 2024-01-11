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“Мы на разных планетах”: перевозчик опроверг связь с делом вице-мэра Барнаула

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"Мы на разных планетах": перевозчик опроверг связь с делом вице-мэра Барнаула

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

О “взяточном” уголовном деле заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту стало известно 11 января

Перевозчик Олег Бесчастный опроверг информацию о том, что он якобы связан с уголовным делом “дорожного” заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева. Об отсутствии какой -либо связи он сообщил в беседе с корреспондентом “Толка”.

11 января, 15:11 Что известно о задержанном вице-мэре Барнаула Шеломенцеве и где он сейчас

В настоящее время чиновник городской администрации находится в ИВС, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

“Мной заинтересовались [правоохранительные органы]? Не знаю. Ничего не могу сказать, не знаю, откуда у вас такие сведения, у меня таких сведений нет. При чем тут Шеломенцев и я? Мы на разных планетах“, – ответил на вопрос об интересе со стороны правоохранителей Бесчастный.

Напомним, о задержании Антона Шеломенцева стало известно 11 января. По версии следствия, в 2020 году, будучи главой комитета администрации по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, Шеломенцев через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от некого барнаульского перевозчика.

За это “вознаграждение” Шеломенцев должен был оказывать взяткодателю “общее покровительство” и обеспечивать тому получение наиболее выгодных маршрутов, несмотря на отсутствие у бизнесмена автобусов соответствующего уровня.

Почти сразу же появилась и информация о том, что тем самым бизнесменом был именно Олег Бесчастный. Однако сам предприниматель, как уже было сказано выше, ее не подтвердил. Сам факт того, что с ним удалось связаться, свидетельствует о том, что он как минимум находится на свободе, а не под стражей.

Взято отсюда.

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