Мужчина, убивший младшего брата, предстанет перед судом в Рубцовском районе

Ранее потерпевший числился пропавшим.

Источник фото: unsplash.com

53-летний житель Волчихинского района проживал в одном доме вместе с 47-летним братом. Так, 5 июля 2023 года старший брат из-за личных отношений несколько раз ударил кулаком по лицу брата.

Спустя несколько часов мужчина понял, что младший брат умер. Испугавшись, обвиняемый на следующий день вывез тело убитого в заросли деревьев, после чего обратился в полицию с заявлением об исчезновении брата.

Полиция долгое время искала потерпевшего, однако в ноябре 2023 года мужчина признался в содеянном и показал место, где спрятал тело.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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