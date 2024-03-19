Мужчина украл обручальное кольцо коллеги из личного шкафчика в Барнауле

Обвиняемый признался в содеянном.

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В полицию обратился 49-летний местный житель, заявив, что в рабочей раздевалке из его личного шкафчика пропали портмоне и золотое обручальное кольцо, на общую сумму 40 тысяч рублей.

В результате проверки выяснилось, что причастный в краже оказался 21-летний коллега мужчины. Обвиняемый отрицать вину не стал и признался в содеянном.

В доме коллеги полиция изъяла украденное кольцо, однако деньги из портмоне парень успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи значительного ущерба, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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