Мусоровоз сбил ребенка в Барнауле

Мальчик получил различные травмы.

Источник фото: В курсе 22

Утром 4 марта во дворе дома № 107 на улице Малахова в Барнауле мусоровоз сбил 11-летнего мальчика, который направлялся в школу.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как мальчик выходит из подъезда, останавливается на дороге и начинает махать рукой в окно родителям. При этом он словно не замечает двигающийся в нескольких метрах от него мусоровоз. Пара секунд – и беспечный ребенок оказывается под колесами грузовика, издавая истошные крики.

«Установлено, что водитель-мужчина, 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем МКМ 441081 (мусоровоз), двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2012 года рождения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

В результате происшествия юный пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.

Взято отсюда.

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