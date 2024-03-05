Мусоровоз задним ходом сбил ребенка во дворе дома в Барнауле

Фото: кадр видео "В курсе 22"

Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Сотрудники полиции проверяют все обстоятельства аварии

4 марта в Барнауле мусоровоз сбил ребенка во дворе дома на улице Малахова, сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 7.35 на Малахова, 107. 58-летний мужчина за рулем коммунальной машины двигался задним ходом и сбил 12-летнего мальчика. Судя по записи с камер , школьник вышел из подъезда и остановился посреди дворовой дороги, засмотревшись на дом.

Ребенок получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Бийске легковушка насмерть сбила 66-летнюю женщину .

Взято отсюда.

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