Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На 5-й Западной в Барнауле коммунальная авария: в каких домах отключат воду

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В городском водоканале прокомментировали инцидент

На 5-й Западной в Барнауле коммунальная авария: в каких домах отключат воду

Сегодня, 15 декабря, жительница краевой столице выложила в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» ролик, на котором видно, что улица 5-я Западная залита водой. В посте говорится, что дело в коммунальной аварии.

На 5-й Западной в Барнауле коммунальная авария: в каких домах отключат воду

— Вода течет по проезжей части, — написала женщина

Корреспондент «НГС.Барнаул» позвонила в городской филиал Росводоканала. В пресс-службе организации подтвердили, что получили сообщение об аварии.

— Разбираемся, что произошло. Как только будет известно, какие дома попадут под отключение, опубликуем в соцсетях, — ответили в водоканале.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

 Новости Алтай

Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix