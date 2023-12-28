На 5-й Западной в Барнауле коммунальная авария: в каких домах отключат воду

В городском водоканале прокомментировали инцидент
Сегодня, 15 декабря, жительница краевой столице выложила в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» ролик, на котором видно, что улица 5-я Западная залита водой. В посте говорится, что дело в коммунальной аварии.
— Вода течет по проезжей части, — написала женщина
Корреспондент «НГС.Барнаул» позвонила в городской филиал Росводоканала. В пресс-службе организации подтвердили, что получили сообщение об аварии.
— Разбираемся, что произошло. Как только будет известно, какие дома попадут под отключение, опубликуем в соцсетях, — ответили в водоканале.
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28.12.2023