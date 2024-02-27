На Алтае 35-летнюю мать признали виновной в истязании дочери

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Школьница рассказала о том, что с ней происходит дома, учителям, а те, в свою очередь, сообщили о побоях в полицию. Женщину признали виновной
Суд вынес приговор женщине за истязание малолетней дочери и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей️, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.
35-летняя многодетная мать из Горно-Алтайска с марта по май 2023 года систематически избивала свою 13-летнюю дочь. Била ребенка ремнем, руками, хватала за волосы.
“Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась мать, имела неудовлетворительную успеваемость в школе“, – пояснили в следкоме.
В школе девочка рассказала классному руководителю о побоях. Работники образовательной организации незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.
️Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.
Ранее жительницу Горно-Алтайска обвинили в истязании своего 8-летнего сына.
Взято отсюда.
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