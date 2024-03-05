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На Алтае двое детей погибли при пожаре в запертом доме

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На Алтае двое детей погибли при пожаре в запертом доме

Фото: МЧС Республики Алтай

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)

4 марта в селе Турочак при тушении пожара в доме нашли мертвыми двоих детей, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Взрослые оставили 13-летнюю девочку и годовалого мальчика одних, заперли входную дверь на веранде и уехали в магазин.

Около 21.16 на “112” поступило сообщение о пожаре. По данным МЧС, огонь распространился на 12 “квадратов”.

Тела нашли недалеко от входа. При возникновении возгорания дети просто не смогли самостоятельно выбраться из-за закрытой двери.

️Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают следователи.

Ранее вечером 2 марта в селе Ая трехлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре .

Взято отсюда.

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