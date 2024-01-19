реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае камнепад разрушил участок Чуйского тракта – дорога закрыта для движения

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Алтае камнепад разрушил участок Чуйского тракта – дорога закрыта для движения

Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

Скальные породы обвалились на дорогу и разрушили участок федеральной трассы. Два района оказались отрезаны от транспортного сообщения

Утром 19 января в Республике Алтай сильный камнепад произошел на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба УПРДОР “Алтай”.

ЧП случилось в Онгудайском районе. Часть скалы обвалилась на участок дороги между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км).

В результате инцидента одна полоса движения оказалась разрушена камнями. Под второй, по словам специалистов, образовались пустоты. Погибших или пострадавших нет.

К месту направили спецтехнику: погрузчик, комбинированную дорожную машину, трактор МТЗ и экскаватор. Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой.

Дорожникам необходимо разобрать покрытие, а потом заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

На участке между Йодро и Акташ (км 737 – км 790) ограничили движение для всех видов транспорта. За безопасностью следят экипажи ГИБДД. Время завершения работ определят после детальной оценки повреждений.

Глава республики Олег Хорохордин в своем Telegram -канале заявил, что в Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекратили транспортное сообщение, есть запас топлива, продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости.

Обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле“, – добавил он.

Ранее в Горном Алтае огромный валун залетел в дом во время камнепада. Большой камень скатился с гор и угодил в строение.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости эл алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Осужденный экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

19.01.2024

 Интересное

Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

19.01.2024

 Интересное

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

19.01.2024

 Интересное

В Барнауле и Бийске объявили режим “черного неба”

19.01.2024

 Интересное

Эксперт рассказал, какие изменения вступили в силу в законе о занятости

19.01.2024

 Интересное

Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат

19.01.2024

 Интересное

Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение

19.01.2024

 Интересное

Почти 250 рублей за килограмм. Почему в России так сильно подорожали огурцы?

19.01.2024

 Интересное

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске