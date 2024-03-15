На Алтае подросток вылетел из салона авто и погиб на месте ДТП

Фото: altai.sledcom.ru

Оказалось, что у водителя иномарки не было прав для управления транспортным средством. Сам он признал свою вину в аварии

В Республике Алтай житель села Онгудай пойдет под суд за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Так, поздно вечером 28 января 2024 года на 625-м километре автомобильной дороги Р-256 “Чуйский тракт в Онгудайском районе мужчина без прав управлял автомобилем Toyota Vista. По пути со стороны села Онгудай в сторону села Каракол Онгудайского района он не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет и перевернулся. При этом 17-летний пассажир вылетел из салона и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водителю автомобиля и другому пассажиру госпитализация не потребовалась.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось , что в Бийске в ДТП с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок.

Взято отсюда.

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