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На Алтае построят питомник для сохранения снежных барсов

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На Алтае построят питомник для сохранения снежных барсов

В 2024 году в Горном Алтае завершат строительство питомника для снежных барсов. Проект позволит сохранить и увеличить популяцию ирбисов в России, сообщил ТАСС глава попечительского совета нацпарка «Сайлюгемский» Али Узденов.

Площадь питомника составит около 4 тысяч гектаров. Сюда под надзор ветеринаров и волонтеров будут помещать раненых и больных животных, а также брошенных матерями котят. После адаптации и необходимого лечения животных выпустят на волю.

Кроме того, с 1 февраля границу национального парка «Сайлюгемский» расширят, что также позитивно скажется на популяции ирбисов. В настоящее время в России на воле обитает всего 70–90 снежных барсов, а в мире – не более 4 тысяч.

Редкие кошки являются одним из 13 видов, на охрану и восстановление которых направлен федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология», пишет «Сибирское слово». Кроме них под защитой находятся амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопард, стерх, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.

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Взято отсюда.

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