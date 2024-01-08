На Алтае произошел пожар на турбазе

7 января в 22:52 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме временного проживания вблизи села Аскат Чемальского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен пламенем.

В 23:35 было ликвидировано открытое горение на площади 80 кв. м. Распространения огня на ближайшие строения не допущено, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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