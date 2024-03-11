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На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

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В ведомстве объяснили, почему завели уголовку

10 марта 2024, 10:33306Написать комментарий

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

В Змеиногорске пропал 16-летний парень — Зейферт Артем Александрович. Об этом сообщила 8 марта организация «ЛизаАлерт» по региону во «ВКонтакте». С 5 марта местонахождение Артема неизвестно.

Как пишет официальный телеграм-канал регионального следкома, возбуждено уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения.

По версии следствия, подросток в ночь на 5 марта ушел от своих знакомых и больше его никто не видел.

Был одет: черная куртка без капюшона, серые спортивные штаны с надписью красно-белого цвета Fila, спортивные зимние кроссовки красно-черные, шапка черного цвета с синей надписью Nike.

Приметы: на вид 16 лет, рост — 165 см, худощавого телосложения.

В пресс-службе алтайского следкома NGS22.RU объяснили, почему возбудили уголовное дело по такой статье.

— Это не говорит о факте убийства. Возбуждение уголовного дела — обычная практика, когда ситуация касается безвестного исчезновения человека, тем более несовершеннолетнего. Это дает больше возможностей для проведения поисковых, оперативных и следственных действий, — рассказали в ведомстве.

Следком ищет юношу и допрашивает очевидцев. Кроме того, назначены генетические экспертизы.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Артема, просят позвонить по номерам: 8 (3858) 72–17–32, 8 999 331–04–81 или 112.

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222–00–14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
11.03.2024

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На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

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