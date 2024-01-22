реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Силовики изъяли использующиеся сектантами гаджеты и литературу. О задержании самих последователей объединения не сообщается

В Республике Алтай прошли обыски в местах проведения собраний последователей запрещенной в России секты “Алля-Аят”*, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Силовики изъяли экстремистскую литературу и электронные устройства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности).

По данным ФСБ, деятельность секты заключается в отказе от традиционной медицины, в частности в лечении солнечной энергией и “формулой жизни”, а также чтением определенного запрещенного в стране журнала.

Указанное оккультно-религиозное учение зародилось в конце 80-х годов на территории Казахстана.

*признана экстремистской и запрещена в РФ

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтая видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

Юго-Западное ДСУ традиционно помогло отпраздновать праздник Крещения в Змеиногорске

23.01.2024

 Новости Барнаул

Владислав Токарев, астроном-любитель: «Мы наблюдаем Вселенную с чувством восторга»

23.01.2024

 Новости Барнаул

Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

23.01.2024

 Новости Барнаул

Какие сувениры привозят туристы из путешествий по Сибири?

23.01.2024

 Новости Барнаул

Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам наладить отопление в Славгороде

23.01.2024

 Новости Барнаул

СК потребовал отправить автора “Марафона желаний” Блиновскую под стражу

23.01.2024

 Новости Барнаул

Рубцовчанин украл велосипед, воспользовавшись оставленным в замке ключом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

23.01.2024

 Новости Барнаул

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске