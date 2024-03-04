На Алтае сгорел SPA-комплекс премиального отеля семейства Ракшиных

Ночью 3 марта на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» пожарные тушили SPA-комплекс отеля Grand Chalet Altay, который принадлежит бизнес-семейству Ракшиных. Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, открытое горение ликвидировали лишь к утру.

Первое сообщение о серьезном пожаре ведомство опубликовало около часа ночи 3 марта. Возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей. Изначально площадь, охваченная огнем, составляла порядка 600 кв. м, но затем масштаб увеличился до 1200 кв. м. В тушении были задействованы семь пожарных расчетов краевого МЧС и подразделений Республики Алтай. О ликвидации открытого горения сообщили в 07:36. Полностью пожар потушили к двум часа дня. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания уточняются.

Судя по фото, опубликованным МЧС, горел SPA-комплекс дорогостоящей пятизвездочной гостиницы Grand Chalet Altay на территории особой экономической турзоны «Бирюзовая Катунь». На сайте отеля 3 марта появилось сообщение, что банный, SPA-комплекс и ресторан временно закрыты на неопределенный срок.

Отметим, что отель Grand Chalet Altay был основан ООО «Лес и река», которым руководит известный бизнесмен Евгений Ракшин. В августе 2023 года он лично презентовал гостиницу главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову и губернатору Виктору Томенко. Помимо Евгения Ракшина, организация принадлежит в равных долях экс-супруге Александра Ракшина Галине и их дочери Алле.

При этом на сайте отеля указано, что он работает под другим юрлицом – ООО «Турист». До недавнего времени эта фирма была зарегистрирована в Омске, а в феврале 2024 года – на территории «Бирюзовой Катуни». Ею владеют Николай Филатов и Александр Гендельсман. Они представляют компанию ZONT Hotel Group, которая занимается управлением отелями.

Previous Next

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю, «Толк»

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости горного алтая лента новостей ,