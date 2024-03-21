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На Алтае транспортными полицейскими завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении трех килограммов наркотиков

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На Алтае транспортными полицейскими завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении трех килограммов наркотиков

Следственным отделом Алтайского ЛУ МВД России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере) в отношении 61-летнего жителя Каменского района. Транспортные полицейские установили, что летом прошлого года обвиняемый собрал верхушки дикорастущей конопли, которые хранил в подсобном помещении на территории дома, расположенного вблизи реки Обь. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана). Общая масса изъятого составила более трех килограммов.

В настоящее время следователями Алтайского ЛУ МВД России фигуранту предъявлено обвинение. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Взято отсюда.

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