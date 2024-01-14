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На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

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Алтайских горных баранов стало больше за последние 10 лет, сообщает “Катунь 24”.

На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

Дуэль горных баранов на Алтае

В трансграничной зоне России и Монголии обитает более 6 тыс. особей горных баранов. Известно, что сейчас их более чем на 2 тыс. больше, чем в 2017 году. Учет численности животных ведут с 2014 года.

Специалисты Сайлюгемского нацпарка, где обитают бараны, связывают рост их численности с эффективной охраной территории.

Алтайский горный баран — один из приоритетных видов для охраны в России. Вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах.

Ранее красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами насекомых и птиц.

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Взято отсюда
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