реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Алтае воспитателя частного детсада обвинили в жестоком обращении с ребенком

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Алтае воспитателя частного детсада обвинили в жестоком обращении с ребенком

Фото: pixabay

Записи с камер видеонаблюдения детсада попали в прокуратуру. Само руководство заявило, что рукоприкладства в отношении воспитанника не было

В поселке Майма частный детский сад “Мэри Поппинс” стал объектом для проверки прокуратуры. В соцсетях появилось видео, на котором, предварительно, запечатлено жестокое обращение с детьми, сообщает ” КП-Барнаул “.

В ролике родители показывают записи с камер видеонаблюдения. На одном из отрывков ребенок падает на лестнице, находясь без присмотра. В другом тот же мальчик ударился о дверь головой из-за неосторожного движения воспитателя.

Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада допустила факты жестокого обращения с ребенком, который длительное время оставался без надзора. Запечатлен факт падения ребенка с лестницы“, – говорится в сообщении прокуратуры.

Руководство детсада подтвердило факт визита прокуратуры. Однако там заявили, что видео обрезано и за кадром осталось капризное поведение ребенка.

Ранее сообщалось, что в барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика. Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости алтая и барнаула ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу погрязнуть в печали»

Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу…

Жена актера Брюса Уиллиса заявила, что решила отпраздновать годовщину их…

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях…

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд рублей

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд…

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург»,…

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp