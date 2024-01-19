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На Алтае задержали аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров за ремонт окон и розеток

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На Алтае задержали аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров за ремонт окон и розеток

Группа сообщников обманула как минимум 20 человек.

Предполагаемого организатора группы, ранее судимого барнаульца и его подельника полицейские задержали в арендованной квартире в Новосибирске. Еще одного подозреваемого – в Барнауле. По версии полиции, сообщники действовали по отработанной схеме. Обзванивали пенсионеров и выдавали себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса. Затем приезжали к доверчивым гражданам, замеряли сетевое напряжение и сообщали, что якобы требуется замена квартирных розеток и выключателей. Либо сами незаметно повреждали запорные механизмы стеклопакетов. Ремонт обходился пострадавшим втридорога. А в случае отказа, пенсионерам угрожали составлением административного материала. В итоге, жертвами обманщиков стало 20 пожилых людей. Сумма ущерба оценивается в миллион рублей.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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