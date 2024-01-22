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На Алтайской таможне задержаны иностранцы за попытку дать взятку в 1000 долларов США

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На Алтайской таможне задержаны иностранцы за попытку дать взятку в 1000 долларов США

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни задержали взяткодателей, пытавшихся провезти автомобиль без необходимого оформления.

Два иностранца очень просили сотрудника Ташантинского таможенного поста, чтобы им позволили безпрепятственно ввезти легковой автомобиль из Монголии. Не проводить надлежащий таможенный контроль. Принадлежала машина якобы одному из мужчин.

За содействие злоумышленники лично передали таможеннику взятку в 1 000 долларов США. Но уехать восвояси не смогли, ведь их тут же остановили сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни. В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда.

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