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На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

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На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

Фото: 04.мвд.рф

В республиканскую больницу госпитализировали пассажирку автомобиля. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении

Вечером 17 января вблизи села Урлу-Аспак (Майминский район) в Республике Алтай иномарка вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

59-летний местный житель за рулем Honda Stream не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате с травмами различной степени госпитализировали 52-летнюю пассажирку. Ее травмы оцениваются как средней тяжести.

В отношении водителя полицейские завели дело об административном правонарушении.

Ранее на Чуйском тракте в Троицком районе Алтайского края столкнулись две легковушки . Двое человек получили травмы.

Взято отсюда.

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