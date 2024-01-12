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На алтайской трассе Land Cruiser выехал на встречку и отправил в кювет “Патриот”

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На алтайской трассе Land Cruiser выехал на встречку и отправил в кювет "Патриот"

Фото: pixabay.com

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с переворотом

12 января в 09.30 на 52-м км автодороги Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном в Калманском районе произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в ГАИ Алтайского края.

По данным полиции, 52-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь со стороны Алейска в направлении Барнаула, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с УАЗ “Патриот” под управлением 30-летнего мужчины. От удара УАЗ съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ края выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взято отсюда.

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