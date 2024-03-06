На алтайской трассе легковушка насмерть сбила пешехода

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК
Правоохранительные органы работают на месте и устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе персональные данные погибшего
В Волчихинском районе в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Трагедия произошла 5 марта около 21.00 на 128-м км дороги К-20 “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”. Как удалось установить, пешехода сбила LADA Granta под управлением 36-летнего водителя.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства, в том числе персональные данные погибшего.
Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе.
Взято отсюда.
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