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На алтайской трассе легковушка насмерть сбила пешехода

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На алтайской трассе легковушка насмерть сбила пешехода

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Правоохранительные органы работают на месте и устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе персональные данные погибшего

В Волчихинском районе в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Трагедия произошла 5 марта около 21.00 на 128-м км дороги К-20 “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”. Как удалось установить, пешехода сбила LADA Granta под управлением 36-летнего водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства, в том числе персональные данные погибшего.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе.

Взято отсюда.

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