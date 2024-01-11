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На алтайской трассе на границе с Казахстаном ветер снес фуру в кювет

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На алтайской трассе на границе с Казахстаном ветер снес фуру в кювет

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Очевидцы рассказали, что ветер дул с такой силой, что сносил все на своем пути. Кроме того, дороги покрыл сильный гололед

Ночью 11 января в Алтайском крае грузовая машина попала в ДТП, сообщает Telegram -канал “В курсе 22”.

По словам очевидца, авария случилась возле пограничного пункта пропуска “Веселоярск” на границе с Казахстаном. Фура слетела с проезжей части в кювет.

Гололед страшный. Начал тормозить, вроде пустой, и ветром на глазах у пограничников стащило туда“, – рассказал он.

Автомобилистов предупреждают о сильном гололеде после ночного дождя и призывают быть аккуратными на дорогах.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае ночью автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе. Авария случилась на маршруте Кемерово – Горно-Алтайск.

Взято отсюда.

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