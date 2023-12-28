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На барнаульском ж/д вокзале можно будет комфортно поспать — там установят капсулы для сна

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Эта услуга платная: стоит от 160 рублей

На барнаульском ж/д вокзале можно будет комфортно поспать — там установят капсулы для сна

До конца года на барнаульском железнодорожном вокзале установят капсулы для сна. Это закрытые спальные места с шумоизоляцией, отделением для багажа и розеткой для гаджетов. О скором появлении сервиса рассказали в телеграм-канале РЖД.

— В зале «Комфорт» вокзала Адлер установили капсулы для сна. Они представляют собой закрытые спальные места для отдыха в ожидании поезда. Планируем развивать сервис. До конца года аналогичные капсулы установим на вокзалах Барнаула, Екатеринбурга и Новосибирска, — говорится в сообщении.

Стоимость такого удовольствия — от 160 рублей. Дети до 6 лет могут находиться в одной капсуле с родителем. Сейчас такие спальные места есть в Москве и Волгограде.

Взято Источник
28.12.2023

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