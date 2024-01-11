На барнаульском заводе рабочий погиб от удара разорвавшейся деталью станка

В Барнауле следователи ведут доследственную проверку по факту смертельного инцидента на одном из заводов города. 10 января при испытании станка, на который была поставлена новая деталь, произошел ее разрыв. Часть детали отлетела прямо в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику, который скончался на месте от полученной травмы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев инцидента, а также изъяли необходимую документацию.

В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку должностным лицам предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением техники безопасности. Также по результатам расследования примут процессуальное решение.

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