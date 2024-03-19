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На благоустройство парка им. Ленина в Барнауле направят почти 50 млн рублей

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В Барнауле нашли подрядчика для благоустройства бывшего парка им. Ленина. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

На благоустройство парка им. Ленина в Барнауле направят почти 50 млн рублей

Трава, газон.

Отмечается, что победитель аукциона выполнит работы за 49,5 млн рублей. При этом максимальная цена контракта была почти на 300 тыс. рублей больше.

По контракту подрядчик должен до 29 июля текущего года выполнить демонтаж покрытий, зданий, аттракционов, конструкций и опор освещения, а также снести деревья.

До 27 сентября нужно обустроить проезды, тротуары и площадки, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы.

Все работы должны быть выполнены до 14 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке “Изумрудный” появится долгожданный пешеходный фонтан.

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Взято отсюда
20.03.2024

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