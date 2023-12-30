На главной площади Рубцовска торжественно открыли ёлку

Фотографии украшенного города опубликовал мэр Дмитрий Фельдман.

Источник фото: Дмитрий Фельдман

В Рубцовске официально открыли новогоднюю ёлку. Город украсили различными украшениями, в том числе фигурой дракона — символа 2024 года.

«Несмотря на то, что снежный городок не удалось построить по понятным причинам, мы постарались создать для всех рубцовчан уютную и праздничную атмосферу», — написал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман на своей странице во «ВКонтакте».

Взято отсюда.

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