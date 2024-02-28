На готовившего подрыв мэрии Рубцовска мужчину возбудили шесть новых дел

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Мужчина заявил СМИ, что раскаялся и готов искупить вину, отправившись на спецоперацию. Он выразил готовность копать окопы в тылу, так как автомат с такими статьями ему вряд ли доверят

Уроженцу Челябинской области, который готовил подрыв в администрации Рубцовска, вменили шесть новых уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Алтайскому краю.

В частности, уголовные дела возбудили по статьям о незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, участии в террористической организации и др. Данные уголовные дела объединили в одно производство вместе с тем, которое завели на момент задержания мужчины (о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатки).

Как ранее стало известно, мужчина собирался маскировать бомбу грибами для взрыва на центральной площади в День города. Однако его планам помешали силовики.

Также мужчина рассказал , что изначально должен был провести разведку на “Уралвагонзаводе” (Рубцовский машиностроительный завод), но потом кураторы поменяли цель.

Напомним , 35-летний мужчина приехал в край по заданию запрещенной проукраинской террористической организации, в которую вступил за рубежом в 2022 году.

В ходе обыска по месту его временного проживания силовики изъяли компоненты и прекурсоры для изготовления взрывчатки и само изготовленное вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Подозреваемому предъявили обвинение и взяли под стражу.

Взято отсюда.

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