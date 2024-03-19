На железнодорожных путях в Камне-на-Оби из цистерны вытекла опасная жидкость

В Камне-на-Оби произошла утечка опасного вещества из цистерны поезда.
Это случилось 18 марта на железнодорожном перегоне Тараданово – Камень-на-Оби.
Специалисты мэрии Камня-на-Оби сообщают, что произошла утечка сольвента каменноугольного. Сейчас она устранена. Сотрудники специальных служб устраняют последствия аварии. На ее месте работают железнодорожники и спасатели. Жителей просят не подходить к железной дороге, сообщили в администрации Каменского района.
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