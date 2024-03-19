реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На железнодорожных путях в Камне-на-Оби из цистерны вытекла опасная жидкость

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На железнодорожных путях в Камне-на-Оби из цистерны вытекла опасная жидкость

В Камне-на-Оби произошла утечка опасного вещества из цистерны поезда.

Это случилось 18 марта на железнодорожном перегоне Тараданово – Камень-на-Оби.

Специалисты мэрии Камня-на-Оби сообщают, что произошла утечка сольвента каменноугольного. Сейчас она устранена. Сотрудники специальных служб устраняют последствия аварии. На ее месте работают железнодорожники и спасатели. Жителей просят не подходить к железной дороге, сообщили в администрации Каменского района.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских…

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций…

Тело баскетболиста барнаульского клуба нашли в реке Енисей в Красноярском крае

Тело баскетболиста барнаульского клуба нашли в реке Енисей в Красноярском крае

Он пропал в конце прошлого года. Источник фото: МВД 24…

Доцент АлтГУ стал участником Всероссийской конференции по разработке концепции дисциплины «Журналистика» для непрофильных направлений подготовки

Доцент АлтГУ стал участником Всероссийской конференции по разработке концепции…

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина в рамках проекта…

Юрий Шамков поблагодарил общественных наблюдателей на выборах Президента России

Юрий Шамков поблагодарил общественных наблюдателей на выборах Президента России

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «В завершившемся голосовании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp