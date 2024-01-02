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На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

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Вопросами назначения членов правительства и руководителей департаментов и управлений губернатор Алтайского края Виктор Томенко занимался, не спеша, вплоть до середины декабря. Однако, как оказалось, несколько важных постов до сих пор занимают временно исполняющие обязанности (врио) или даже не занимает никто.

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

Правительство Алтайского края, пр. Ленина, 59.

Глава минприроды

В правительстве края не утвержден один министр: Андрей Стрелковский, возглавлявший министерство природных ресурсов и экологии в прошлой каденции губернатора. Он работает в статусе врио министра.

Надо сказать, что назначение на эту должность Стрелковского в декабре 2021 года тоже шло долго. После отставки осенью 2020 года Владимира Попрядухина власти никак не могли подобрать ему замену.

В тот момент утверждалось, что кандидатуру главы регионального минприроды должны согласовать и в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. А Москву не все предложения региона устроили.

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

Андрей Стрелковский.

Пресс-секретарь губернатора

После ухода в 2022 году Дмитрия Негреева вакантным остается пост руководителя департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике.

Обычно этот руководитель исполняет функции пресс-секретаря губернатора. Сейчас у департамента нет даже врио.

Управление по тарифам

С момента увольнения по собственному желанию Александра Катнова управление края по госрегулированию цен и тарифов работает без официально утвержденного начальника.

Врио начальника с начала 2023 года – Евгений Шестаков, заместитель начальника. Такой же статус у него и после перевыборов губернатора. К счастью, это не затормозило работу и ведомство утвердило новые тарифы на 2024 год.

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

Евгений Шестаков, замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Главный по туризму

Нет начальника и в управлении по развитию туризма и курортной деятельности. После того, как руководитель ведомства Евгений Дешевых, уже утвержденный на этот пост, пошел на повышение, место пустует.

Однако врио начальника здесь все же назначен – эти функции возложены на Евгения Казанцева.

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

Евгений Дешевых.

Стабильный состав

В целом же команда Виктора Томенко после его переизбрания на пост губернатора мало поменялась, хотя новые лица в ней все же появились.

Так, министром спорта был назначен Иван Нифонтов, депутат АКЗС, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо. Евгений Дешевых занял пост вице-губернатора и главы минэкономики и тем самым вошел в состав правительства Алтайского края.

Заметным кадровым решением стало и назначение нового члена Совета Федерации от Алтая: вместо экс-губернатора Александр Карлина им стала юрист Наталья Кувшинова.

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Взято отсюда
02.01.2024

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