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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Фото: Гипростроймост

По предварительной информации, в районе Керчи сработала ПВО. Местные жители сообщали о взрывах над городом примерно в 00.30

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией по Крымскому мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности“, – говорится в сообщении.

По данным Shot , жители Керчи слышали громкие взрывы над городом ночью 5 марта. Всего было якобы слышно около пяти хлопков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме. Предварительно, причиной стал беспилотник.

Взято отсюда.

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