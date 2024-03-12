На Международной выставке-форуме «Россия» презентовали новый туристический проект, посвященный Николаю Рериху

В праздничные мартовские выходные на Международной выставке-форуме «Россия» прошли особые программы. Стенд Алтайского края в честь Международного женского дня украсили подснежниками. Женщинам дарили алтайские тюльпаны и открытки с видами региона.

На площадке состоялась презентация туристического потенциала края. Зрителей привлекла театрализованная программа «Сказки Древнего Алтая» Larisa Dance Show. Также на площадке провели розыгрыш туристических сувениров – за правильные ответы на вопросы викторины гости получали вкусную и полезную продукцию Алтая.

На выставке прошли мастер-классы : посетители рисовали реку Катунь пастелью и оформляли открытки с птицами из заказника «Лебединый».

Познавательную часть программы составили лекции. Директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорь Коротков рассказал о роли Алтая в творчестве знаменитого художника, философа, исследователя и путешественника Николая Рериха , 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В музее подготовили обширную программу, приуроченную к этой дате. В ГМИЛИКА хранится более 2000 экспонатов, посвященных Николаю Рериху и его семье. Одним из самых ценных считается Знамя Мира – символ защиты и охраны культурных ценностей.

Директор туркомпании «АРГО» Ирина Слесарева презентовала новый проект «НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя» . Маршрут протяженностью 1,5 тысячи километров поможет совершить своеобразное путешествие в прошлое и ощутить Алтай таким, каким он представился Николаю Константиновичу летом 1926 года во время его Центрально-Азиатской экспедиции.

По словам Ирины Слесаревой, десятидневный тур запланирован на середину октября и рассчитан на знатоков и ценителей художественного творчества Николая Рериха, любителей активного отдыха, вдохновленных горными пейзажами автора, исследователей его наследия, а также международные делегации из Индии, Китая, Монголии и Казахстана. Участники проекта из Барнаула доберутся до Верх-Уймона и через Солонешное, Солоновку, Белокуриху и Бийск вернутся назад.

Куда и в какое время отправиться в Алтайском крае за великолепными снимками, рассказал фотоблогер, биолог, орнитолог, вице-президент Союза охраны птиц России, амбассадор фотопроекта «Живая природа Алтая» Алексей Эбель . Он представил совершенно незнакомый Алтай, о котором большинство туристов никогда не слышали. Чтобы лучше понять и запечатлеть красоту края, по мнению Алексея Эбеля, надо побывать в национальном парке «Салаир», расположенном на западном склоне Салаирского кряжа – таежного низкогорья с реликтовыми растениями доледникового периода, в «Алтайском Холмогорье», в Горной Колывани, увидеть горную кедровую тайгу, горную тундру и озера. Для путешествия с севера на юг региона потребуется преодолеть расстояние в 750 километров, поэтому впечатлений будет предостаточно.

Фото: Инна Бурюк

Взято отсюда.

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