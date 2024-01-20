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На одном из участков Чуйского тракта обрушились скальные породы

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На одном из участков Чуйского тракта обрушились скальные породы

Камнепад произошёл в Онгудайском районе на 764-м километре тракта между сёлами Акбом и Чибит. Актуальную информацию можно узнать в диспетчерской службе Упрдор «Алтай».

По данным Упрдор «Алтай», сход камней произошёл утром в пятницу. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, но камнепад сильно повредил дорожное полотно. По оценке специалистов, одна полоса трассы разрушилась, на другой образовались пустоты. Дорожным службам пришлось сначала полностью, а затем частично перекрывать движение.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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