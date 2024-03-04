На пожаре в селе Ая погибла трехлетняя девочка и ее отец

Вечером 2 марта в селе Ая сгорел частный дом. В пожаре погиб 45-летний мужчина и его трехлетняя дочь. Их тела обнаружены после ликвидации возгорания.

Правоохранители установили, что житель Алтайского района топил печь, разжигая ее горючей смесью. Затем уснул, а жидкость, которая до того частично пролилась на пол, загорелась. Двое его детей успели выбежать на улицу. Сам мужчина вместе с трехлетней дочерью погиб в пожаре.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудники следкома проводят экспертизы и другие следственные действия, собирают доказательства по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего, а также взял ход расследования уголовного дела на личный контроль, сообщает прокуратура региона.

>

Еще читают

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости республики алтай сегодня свежие ,