На родине Василия Шукшина началась социальная догазификация

Газификация – длительный процесс. В Сростках сначала появилась газовая котельная, потом внутрипоселковые сети.

– На первом этапе газ получили около 600 первых домовладений в селе, – уточнил для «АП» Иван Гилёв, министр строительства и ЖКХ Алтайского края. – Сейчас догазификация дала возможность построить новые внутрипоселковые сети для другой части села. И теперь газ есть рядом с каждым из домов.

На площадке недалеко от школы для сростинцев организована работа мобильного офиса компании «Газпром газораспределение Барнаул». К середине марта от жителей села принято 577 заявок на догазификацию, заключено 508 договоров, подключено к природному газу 176 домовладений.

– В сравнительно быстрые сроки – за полтора года от начала проектирования до завершения строительства – была запущена работа 20-километрового газопровода, – подчеркнул губернатор Алтайского края, выступая на мероприятии для сростинцев, посвященном запуску распределительного газопровода. – Его строительство велось в рамках нашей масштабной программы с «Газпромом». До этого мы строили инфраструктуру в селе за счет краевых средств, вложив около 80 миллионов. Уверен, что теперь заявки пойдут активно, ведь многие жители очень ждали завершения работ.

Евгений Григоренко, гендиректор компании «Газпром газораспределение Барнаул», рассказал о дальнейших планах:

– Всего здесь, в Сростках, потенциал для подключения около 1400 домовладений. По договору жители могут получить необходимый объем работ внутри границ земельного участка. По законодательству мы обязаны провести благоустройство на территории, где шло строительство сетей. Это будем делать летом.

В ближайшее время газ должен появиться в селах Ребрихинского, Топчихинского, Тюменцевского, Косихинского, Зонального, Целинного и Алтайского районов. Для ветеранов, малоимущих семей и других льготников продолжают действовать особые меры поддержки, когда за счет краевых средств можно приобрести необходимое оборудование и подключить дом к газу. В прошлом году на эти цели было выделено около 100 миллионов рублей.

«Больше времени на рыбалку»

Ветеран труда Юрий Васильев – один из тех сростинцев, которых подключили к газовым сетям всего две недели назад. Юрий Михайлович родился в Солтонском районе, приехал в совхоз Сростинский в 1978 году. В 2000 году был избран главой села. Проработал два срока до 2008 года, после чего ушел на пенсию. Общий его трудовой стаж 41 год. Проживает сейчас он вдвоем с супругой Екатериной Ивановной. Она тоже ветеран труда. Супруги воспитали двоих детей и трех внуков.

– По примеру соседа решился и я на подключение к газовым сетям. Раньше приходилось много возиться с дровами, получая их в виде чурок. Сам колоть уже не могу из-за возраста, поэтому еще приходилось тратить деньги, – сетует Юрий Михайлович. – А кроме дров надо было покупать на отопительный сезон и тонны три угля. А цена сейчас у него немалая. Потом, как водиться, много конечно было возни с золой. Все как обычно в деревне. Пока еще не представляю, насколько другое будет теперь качество нашей с женой жизни, и с каким расходом газа. Наверное, теперь больше останется времени на рыбалку?

Сомнения ветерана развеял Вячеслав Козлов, первый заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Барнаул»:

– У вас в доме все сделано по-хозяйски, и больших теплопотерь не должно быть. Значит и расход газа не должен быть высоким. Потом привыкните к газовому котлу и будете на него смотреть примерно как на холодильник. И свою жизнь без котла уже не будете представлять в дальнейшем.

Справка

«Газпром газораспределение Барнаул» ведет активное строительство газовых сетей в крае по программе догазификации. За это время построено 919,8 км распределительных газопроводов. Полностью завершено строительство сетей в 21 населенном пункте, по всему краю создана техническая возможность подключения 48 513 домовладений. В 2024 году такая возможность появится для еще 8 тысяч домов.

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Взято отсюда.

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