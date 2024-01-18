На сессии АКЗС обновят состав Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию

25 января в Парламентском центре состоится очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Среди вопросов повестки – проект постановления , вносящий изменения в состав Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при АКЗС.

Совет по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию действует при краевом парламенте с 2008 года. Это совещательный орган, созданный для привлечения ученых к правотворческой деятельности краевого Законодательного Собрания.

Среди основных задач Совета: анализ правоприменительной практики и разработка предложений по совершенствованию законодательства; организация научной экспертизы законопроектов и иных нормативных актов; информирование депутатов о состоянии дел в сфере науки, наукоемких технологий и инновационного развития, а также содействие организации и проведению исследований и прикладных разработок в области наукоемких технологий.

В состав Совета входят депутаты краевого парламента, представители органов исполнительной власти и ведущие ученые Алтайского края, а его деятельность координирует комитет АКЗС по образованию и науке. Ежегодно перечень участников корректируется в связи с изменениями наименования должностей и другими обстоятельствами жизни участников Совета.

Разработчики проекта постановления предлагают утвердить обновленный перечень участников Совета. Всего в его состав войдут 32 депутата, ученых и представителя регионального Правительства. Среди «новичков»: врио заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов; директор федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Алексей Гаркуша; заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая; директор Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Александр Зиновьев; заведующая лабораторией водных ресурсов и водопользования Института водных и экологических проблем Ирина Рыбкина; директор Бийского технологического института (филиала) АлтГТУ им. И.И. Ползунова Максим Ленский.