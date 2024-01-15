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На трассе Бийск – Барнаул произошло массовое ДТП с пострадавшими

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На трассе Бийск – Барнаул произошло массовое ДТП с пострадавшими

Фото: Инцидент Барнаул

На участке трассы столкнулись несколько машин. Причиной повышенной аварийности стали сложные погодные и дорожные условия

В Алтайском крае вечером 14 января на трассе Бийск –Барнаул произошло массовое ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул” в telegram.

Первая машина, как уверяет участник аварии, улетела в кювет (в ней находились пожилые люди), во второй сидели мужчина и женщина – оба получили травмы.

По словам очевидца, из-за плохой видимости на трассе их автомобиль Lexus также попал в “замес”, а затем ему в “лоб” въехало другое авто.

На кадрах видно, что два автомобиля в результате аварии оказались сильно повреждены. Еще одно транспортное средство улетело в кювет

На месте происшествия работали пожарные, ДПС.

Ранее сообщалось , что в алтайском районе столкнулись ВАЗ-21074 и Тoyota Harrier. В результате случившегося пострадали три человека.

Взято отсюда.

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