На трассе Бийск – Барнаул произошло массовое ДТП с пострадавшими

Фото: Инцидент Барнаул
На участке трассы столкнулись несколько машин. Причиной повышенной аварийности стали сложные погодные и дорожные условия
В Алтайском крае вечером 14 января на трассе Бийск –Барнаул произошло массовое ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул” в telegram.
Первая машина, как уверяет участник аварии, улетела в кювет (в ней находились пожилые люди), во второй сидели мужчина и женщина – оба получили травмы.
По словам очевидца, из-за плохой видимости на трассе их автомобиль Lexus также попал в “замес”, а затем ему в “лоб” въехало другое авто.
На кадрах видно, что два автомобиля в результате аварии оказались сильно повреждены. Еще одно транспортное средство улетело в кювет
На месте происшествия работали пожарные, ДПС.
Ранее сообщалось , что в алтайском районе столкнулись ВАЗ-21074 и Тoyota Harrier. В результате случившегося пострадали три человека.
Взято отсюда.
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