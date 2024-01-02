На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Жестокое ДТП произошло в первый день нового года. Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Двое парней погибли на трассе в страшном ДТП в Тогучинском районе 1 января. Один человек получил травмы. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

Авария произошла поздно вечером на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в сторону Кемерово.

За рулем “ВАЗ-2109” находился 24-летний водитель. Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что на 103 километре трассы он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Honda. Другой машиной управлял мужчина 1990-го года рождения.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир ВАЗа погибли на месте. Кроме того, а аварии пострадала девушка, находившаяся в Honda. Ее доставили в больницу с различными травмами.

Взято отсюда.

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