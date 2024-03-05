На выездах из Барнаула собрались длинные пробки из-за ДТП

Фото: t.me/vkurse22

Автомобилисты сообщают о ДТП, причиной которых, предположительно, стал гололед. Общая дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов

Утром 5 марта в Барнауле наблюдаются длинные пробки на Правобережном и Новосибирском трактах, следует из информации 2ГИС .

По словам горожан в Telegram-канале ” В курсе 22 “, на подъезде к Новому мосту в районе Санниково произошло ДТП. Участниками якобы стали как минимум семь машин. По сведениям канала ” Инцидент Барнаул ” случилось несколько ДТП — в результате образовалась пробка с Бобровской развязки и до Лосихи.

Пробки утром 5 марта в Барнауле Фото: скриншот 2ГИС

Также есть ДТП по направлению в Новоалтайск в районе Присягино.

Общая дорожная ситуация в городе оценивается на 8 баллов.

Ранее в Барнауле на улице Матросова водитель иномарки пострадал в жестком ДТП .

Взято отсюда.

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