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На выставке-форуме «Россия» специалисты пяти социальных учреждений Алтайского края расскажут о сохранении семейных традиций в регионе

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На выставке-форуме «Россия» специалисты пяти социальных учреждений Алтайского края расскажут о сохранении семейных традиций в регионе

Делегация Алтайского края 5 и 6 марта примет участие в работе Всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» в рамках Международной выставки-форума «Россия». На ВДНХ в Москве на стендах регионов в павильоне №75 будут продемонстрированы интерактивные мероприятия, посвященные достижениям и роли женщин в социально-экономическом развитии региона.

Алтайский край представят специалисты пяти социальных учреждений : Краевого кризисного центра для женщин и комплексных центров социального обслуживания населения Заринска, Славгорода, Рубцовска и Шипуновского района. В течение двух дней они проведут порядка 17 активностей для гостей и участников женского форума и расскажут, как можно поддерживать свое ресурсное состояние, научат поднимать мотивацию, намерения и желания у других людей и свои собственные, отметили в  Министерстве социальной защиты региона .

Так, на занятии по созданию семейного очага гости стенда Алтайского края сделают свечи, которые будут согревать их семьи даже в сильные морозы, даря надежду, уверенность, душевное спокойствие, семейное счастье и благополучие. Раскрыть внутренний мир, научиться слушать, слышать и понимать свои чувства и чувства других людей поможет участницам эмоциональный арт-конструктор «Путь к себе. Хранительница радости» . Ресурсной арт-терапии посвящен и мастер-класс «Наполнение любящего сердца» .

Мастер-класс «Семейный оберег» пользуется особой популярностью у женщин. В стародавние времена, желая привлечь в дом удачу, богатство, хозяйки на все случаи жизни делали куколки-обереги. Их шили матери, бабушки, старшие сестры. Они сопровождали человека всю его жизнь начиная с самого рождения. Традиционные куклы несут в себе понимание бережного отношения к историческому прошлому, к семейным традициям и ценностям.

Кроме того, специалисты региона проведут мастер-класс «Всегда с тобой» – комплекс упражнений на развитие мелкой моторики. Главным преимуществом пальчиковых упражнений является то, что они могут применяться в любом возрасте, не занимают много времени и сил и они всегда с тобой.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Справка : 5 и 6 марта Совет Федерации Федерального Собрания России при поддержке Администрации Президента страны организует в рамках Международной выставки-форума «Россия» Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию».

Взято отсюда.

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