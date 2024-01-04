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На Урале отец скинул годовалую дочь из окна и забыл на четыре дня в сугробе

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На Урале отец скинул годовалую дочь из окна и забыл на четыре дня в сугробе

Фото: ru.freepik.com

Неизвестно, сразу ли погиб ребенок. По данным источников, девочка упала в сугроб, однако родители не стали искать ее и забыли о дочери на несколько дней

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки в сугробе нашли тело годовалой девочки. В ее смерти подозревают родителей, сообщает ” МК “.

По информации Telegram-канала Shot, 30 декабря пьяный житель дома по улице Посадской поссорился с женой и выбросил годовалую дочь в окно пятого этажа. Ребенок упал в сугроб, но родители не стали искать девочку.

Лишь 3 января тело ребенка у многоэтажки обнаружили прохожие.

Отец погибшей, ранее судимый за грабеж, кражи и мошенничество, задержан. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, также на Алтае в новогодние каникулы произошел похожий случай гибели маленького ребенка. 31 декабря молодая мать оставила двоих детей в возрасте четырех месяцев и двух лет в холодном доме в селе Подгорное Майминского района и уехала праздновать Новый год. Вечером 3 января дедушка нашел замерзшим насмерть младшего внука, старшего отправили в больницу с сильной простудой.

Взято отсюда.

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