Над Белгородской областью сбили десять украинских ракет

Фото: vk.com/mil

По предварительной информации, разрушений нет, однако в одном из домов Белгородского района выбило окна. Чтобы детально изучить возможные повреждения, будет произведен подомовой обход

В Белгородской области средства ПВО сбили десять украинских ракет утром 18 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Информации о разрушениях пока нет, однако известно о выбитых окнах дома в Белгородском районе.

О ракетной опасности в регионе объявляли дважды: в ночь на 18 января и утром. Власти призывали местных жителей спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее сообщалось, что 17 января средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника, а также семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня “Ольха”.

Взято отсюда.

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